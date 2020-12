Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

- Sokak hayvanlarını korumaya ve sahiplendirmeye yönelik çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, can dostlarını sokaklarda kaderlerine terk etmiyor, düzenli olarak besliyor. Modern hayvan barınağıyla her zaman örnek olan ve binlerce sokak hayvanının bakım, tedavi, barınma ihtiyaçlarını karşılayan Çankaya Belediyesi, sokaklarda yaşamlarını sürdüren hayvanları unutmuyor. Belirli aralıklarla kuru mama vererek can dostlarımızı besleyen Belediye ekipleri, korona virüs pandemisinin yaşandığı bu günlerde yiyecek bulma ihtimali azalan sokak hayvanlarının beslenmesine özen gösteriyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları mama dağıtımı yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, ilçenin birçok farklı noktasında besleme yapıyor. Sokak hayvanlarının daha yoğun olduğu Yıldız, Birlik, Hilal, Sancak, Kırkkonaklar, Bahçelievler, Emek, Cebeci, Oran, Dikmen, Ayrancı gibi mahallelerde çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi Sokak Hayvanları İyileştirme Ekibi, rutin besleme noktalarının dışına da yiyecek bırakıyor. Belediye ekipleri mama dağıtımının yanı sıra sokak hayvanları için belirli noktalara su takviyesi de yapıyor.



