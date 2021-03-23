Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi “Sokak hayvanlarını sahiplendirme portalı” oluşturdu

Çankaya Belediyesi “Sokak hayvanlarını sahiplendirme portalı” oluşturdu

sokak hayvanlarının barınağından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Hayvan Sokak Hayvanları 


- Çankaya Belediyesi, “Sokak hayvanlarını sahiplendirme portalı” oluşturdu. Sokak hayvanlarının ırk, yaş, cinsiyet, kilo bilgilerinin yer aldığı portalda, hayvan sahiplenmek isteyenlerin, sokak hayvanlarının fotoğraflarını görüp hikayelerini de okuyabilecekleri belirtildi. Çankaya Belediyesi’nden sokak hayvanları için yeni bir proje. Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projede, “Satın alma sahiplen” düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışan Belediye, oluşturduğu portal üzerinden hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor. Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı olarak https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresi üzerinden hizmet veren sistemde her bir sokak hayvan için ayrı bir sayfa mevcut. Hayvanın farklı fotoğraflarının da yer aldığı bilgi panelinde ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk bilgileri veriliyor. Hayvanın barınağa getirilişinin hikayesinin yer aldığı portal üzerinde sahiplenilerek yuvasına kavuşanların mutluluğu da yer alıyor. Çankaya Belediyesi pandemiyle birlikte düşen sahiplenme sayısını yeniden yükseltmeyi hedefliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement