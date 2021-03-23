

- Çankaya Belediyesi, “Sokak hayvanlarını sahiplendirme portalı” oluşturdu. Sokak hayvanlarının ırk, yaş, cinsiyet, kilo bilgilerinin yer aldığı portalda, hayvan sahiplenmek isteyenlerin, sokak hayvanlarının fotoğraflarını görüp hikayelerini de okuyabilecekleri belirtildi. Çankaya Belediyesi’nden sokak hayvanları için yeni bir proje. Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projede, “Satın alma sahiplen” düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışan Belediye, oluşturduğu portal üzerinden hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor. Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı olarak https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresi üzerinden hizmet veren sistemde her bir sokak hayvan için ayrı bir sayfa mevcut. Hayvanın farklı fotoğraflarının da yer aldığı bilgi panelinde ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk bilgileri veriliyor. Hayvanın barınağa getirilişinin hikayesinin yer aldığı portal üzerinde sahiplenilerek yuvasına kavuşanların mutluluğu da yer alıyor. Çankaya Belediyesi pandemiyle birlikte düşen sahiplenme sayısını yeniden yükseltmeyi hedefliyor.



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