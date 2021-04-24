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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi karışıklığa neden olan Kültür ve Sanat Merkezi’nin adını değiştirdi

Çankaya Belediyesi karışıklığa neden olan Kültür ve Sanat Merkezi’nin adını değiştirdi

Kültür ve Sanat Merkezi'nden detay

Edebiyat Toplantı Gesi 

-Çankaya Evi'nden detay

( ANKARA ) ANKARA

- Çankaya Belediyesi Meclisi, Or-An semtinde bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinin adını Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile isim benzerliği nedeniyle Yaşar Kemal olarak değiştirme kararı aldı.Çankaya Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısında gündeme gelen ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Or-An semtinde yer alan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinin adını değiştirdi. Yenimahalle’de usta şairin adıyla bir kültür merkezinin bulunması nedeniyle yaşanan karışıklığa son vermek isteyen Çankaya Belediye Meclisi, oy birliği ile kültür merkezi adının Yaşar Kemal olması kararını aldı.Öte yandan usta şair Nazım Hikmet’in adı Öveçler bölgesinde yapımı süren Çankaya Evi’nde yaşamaya devam edecek. Sanatlarıyla ülke ve dünya edebiyatına sonsuz değer katan iki usta isim bundan böyle kültür merkezi ve 21. Yüzyılın Halk Evleri olan Çankaya Evinde yaşayacak.Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal isimlerinin ülke tarihinde çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İnsanların hayatlarına dokunacak yatırımlarımıza, ülkeye hizmet etmiş değerlerimizin adını vermekten büyük onur duyuyoruz. Kalemleriyle ülkemizin sosyal, siyasal, kültürel alanlarına yön vermiş iki usta edebiyatçıyı ilçemizde bulunan kültür merkezi ve Çankaya Evinde yaşatıyor olmanın gururunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
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