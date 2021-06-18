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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi bir ayda 600 çiftin nikahına ev sahipliği yaptı

Çankaya Belediyesi bir ayda 600 çiftin nikahına ev sahipliği yaptı

Nikahlardan ve nikah salonlarından detaylar

-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Normalleşme adımlarının hayata geçirilmesi ile Çankaya Belediyesi, 17 Mayıs-17 Haziran arasında 600 çiftin nikahına ev sahipliği yaptı. Normalleşme adımları kapsamında yemekli nikahların ve düğünlerin yeniden başladığı Haziran ayı itibariyle evlenmek isteyen çiftlere ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi tarafından 600 çiftin nikahı kıyıldı. Çankaya Belediyesi’ne bağlı Vedat Dalokay ve Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi nikah salonları evlenmek isteyen çiftlerin durağı oldu. Çankaya Belediyesi tarafından 17-31 Mayıs haftasında 204 çiftin mutluluğunu paylaşılırken Haziran’ın ilk 17 gününde 392 nikah kıyıldı. Özellikle hafta sonlarına ilgi artarken, Çankaya Belediyesi, günde 20 nikah ortalamasıyla kısıtlamalar sonrasındaki ilk ayını tamamladı.
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