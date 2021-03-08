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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den ‘8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun’ önerisi

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den ‘8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun’ önerisi

Başkan Alper Taşdelen röportaj

Kadın Cinayetleri Kadın Hakları Cinsiyet Eşitliği Çalışan Kadın Kadına Şiddet 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz Çankaya Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kadın-erkek eşitliği konusunda öncü bir belediyeyiz ve bu konuda çok ciddi projeleri hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. 8 Mart Çankaya Belediyesi’nde kadın çalışanlarımız için idari izinli oldukları bir gündür. Bunun da Ulusal Boyuta taşınması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. İlk 'Mor Bayrak' sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve kadın çalışanların katıldığı kutlamada Taşdelen, vatandaşlarla da sohbet etti. Kadınlara içerisinde maske, maske çantası ve kadın hakları broşürlerinin bulunduğu çanta hediye edildi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen burada yaptığı konuşmada, “1 gün değil 365 gün kadınlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Kadına şiddete, kadın cinayetlerine artık dur demek gerekiyor. Her gün yeni bir cinayetle her gün yeni bir kadına şiddet olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor. Bütün bunlara dur demek için sadece toplumsal tepki yeterli değil. Bununla ilgili yasal mevzuatsal her türlü düzenlemenin de yapılması ve uygulanması gerekiyor. İyi hal indirimleri bunun gibi çeşitli uygulamalar maalesef bu süreci baltalıyor. O nedenle kadın erkek eşitliği Cumhuriyet Devrimi’nin en büyük projelerinden biri. Atatürk’ün yolunda Cumhuriyet’in kadına verdiği değeri daha da yukarı taşımamız gerekiyor. O nedenle kadına şiddete, kadın cinayetlerine dur diyoruz ve bu konuda da herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istiyoruz. Biz Çankaya Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kadın-erkek eşitliği konusunda öncü bir belediyeyiz ve bu konuda çok ciddi projeleri hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. 8 Mart Çankaya Belediyesi’nde kadın çalışanlarımız için idari izinli oldukları bir gündür. Bunun da Ulusal Boyuta taşınması gerektiğine inanıyorum” dedi.
(Mİ-BC -
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