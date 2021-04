Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '2020 yılını 169 milyon lira fazla vererek tamamladık'

- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2020 yılını 169 milyon lira fazla vererek tamamladıklarını belirterek, "2020 faaliyet raporumuz Çankaya Belediyesinin ne kadar doğru bir belediyecilik ortaya koyduğunun, düzgün yönetildiğinin ispatıdır. Her bir kuruşun nasıl namusu gibi görünüp harcandığının kanıtıdır" dedi.

Çankaya Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu, Çankaya Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Faaliyet raporunun onaylandığı meclis oturumunda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "2020 faaliyet raporumuz Çankaya Belediyesinin ne kadar doğru bir belediyecilik ortaya koyduğunun, düzgün yönetildiğinin ispatıdır. Her bir kuruşun nasıl namusu gibi görünüp harcandığının kanıtıdır" dedi.

Konuşmasına Belediye Meclisindeki üyelere teşekkür ederek başlayan Taşdelen, Çankaya Belediyesinin ağır ekonomik şartlara rağmen 2020 yılında gelirlerini, kaynaklarını artırarak 169 milyon lira fazla verdiğini açıkladı.

Pandemi döneminden bir yıl önce ekonomik krizin geleceğini öngörerek belediyenin tüm kurumlarında sıkı bir mali disiplin uyguladıklarını belirten Taşdelen şunları söyledi:"Çankaya'mız pandemi ve ağır ekonomik krize hazırlıklı girdi. Pandemi dönemi başlar başlamaz bir genelgeyle acil olmayan tüm mal ve hizmet alımlarını, yatırım programını durdurduk. O dönemde neyle karşı karşıya olduğumuzu görmeye çalıştık. Bu öngörüyle hareket ettiğimiz için tüm Türkiye'deki ilçe belediyeleri içinde belki de en fazla gelir elde eden, bütçe fazlası veren belediye Çankaya oldu. Tabii bu dönemde de önceki yedi yılda olduğu gibi asla kredi kullanmadık, belediyemizi borçlandırmadık. Şimdi bu doğru bütçemiz, bu gelirlerimiz Çankaya'mıza hizmete, yatırıma gidecek. Hep birlikte önümüzdeki aylarda kreşlerimizi, Çankaya evlerimizi, yeni parklarımızı, pazaryerlerimizi çocuk evimizi, spor parklarımızı, bebek kütüphanemizi hep birlikte bu bahar ve yaz aylarında hizmete açacağız."2021 ve 2022 yıllarının Çankaya'da yeniden yatırımların dönemi olacağını vurgulayan Taşdelen "Çankaya Belediyesinde israf yok, Çankaya Belediyesinin her bir kuruşu hesap edilir. Ben bu dönemde makam arabamı sattım. Bir duyuru da yaptım. Tüm partilere seslendim. Çünkü insanlarımızın bu kadar zor ekonomik şartlarda yaşam mücadelesi verirken belediye başkanları makam arabalarından vazgeçebilir. Makam arabasından tasarruf edilebilir, temsil ağırlama giderinden tasarruf edilebilir, şaşalı makam odaları yaptırılıyor, bunlardan tasarruf edilir. Biz böyle örnek olduk. Biliyoruz ki bu koltuklar hiçbirimize ait değil, milletin koltukları. Milletimizin bizlere verdiği görev. Biz milletimiz için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.





