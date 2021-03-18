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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri başladı

ÇANAKKALE - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri başladı

- Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninden detaylar - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması - Altın madalyadan detay görüntü - Saygı duruşu ve stiklal Marşının okunmasıŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri başladı - Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende " Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına takılarak göndere çekildiÇANAKKALE (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Çanakkale 'de ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.Bu sırada "TCG Burgazada" fırkateyninden 17 pare top atışı yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale 'ye verilen " Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalyanın Vali Aktaş ve beraberindekilerce Türk bayrağına takılarak göndere çekilmesiyle sona erdi.Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Avustralya Hükümeti Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson ile asker ve sivil yetkililer katıldı.

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