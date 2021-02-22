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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

ÇANAKKALE - Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

- Kaza yerinden görüntüler - Hayatını kaybeden sürücünün yerde yatan cansız bedeni - Olay yerindeki ekipler Çanakkale 'de otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Biga ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.İ.A'nın kullandığı 17 ABG 195 plakalı otomobil, Sarıkaya köyü mevkisinde Aydın Kahraman'ın yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.Kazanın etkisiyle sürüklenen bisikletin sürücüsü Kahraman yaşamını yitirdi.Kahraman'ın cenazesi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Cenaze Akkale Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

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