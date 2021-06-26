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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ÇANAKKALE - İki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla 3 kişi ölü, 4 kişi yaralandı

ÇANAKKALE - İki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla 3 kişi ölü, 4 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralılara ilk müdahalenin yapılması - Araçta sıkışanların çıkarılması - Yaralıların ambulansa alınması Çanakkale 'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla 3 kişi ölü, 4 kişi yaralandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Biga'dan Karabiga yönüne giden Arif Zorlu'nun kullandığı 16 JN 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 17 ACG 941 plakalı otomobille Ak Köprü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti, Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesine kaldırıldı. Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Biga'ya geldiği, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Bild Akkale 

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