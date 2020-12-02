ÇANAKKALE / ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Çanakkale 'den genel ve detay görüntüler - Polis denetimleriÇANAKKALE/ESKİŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Bursa'da vatandaşların sıklıkla kullandığı işlek cadde ve meydanlar, yollar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.Polis ekipleri, ana arterlerdeki kontrol noktalarında denetim yaparken sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. - EskişehirKentte kısıtlamasının başlamasıyla, gün içinde yoğunluğun yaşandığı İsmet İnönü, Şair Fuzuli, Yılmaz Büyükerşen ve Cengiz Topel caddelerinde sessizlik hakim oldu.Polis ekiplerinin, cadde ve kavşaklarda önemler aldığı gözlendi.
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