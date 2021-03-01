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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de göçen maden ocağında çalışmalar gecede aralıksız devam ediyor

Çanakkale’de göçen maden ocağında çalışmalar gecede aralıksız devam ediyor

Çalışmalar detaylar

Jandarma Maden Ocağı Akkale Allah 

-Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın röp
-detaylar

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen maden ocağı göçüğünde kendisine ulaşılamayan işçi için çalışmalar gece saatlerinde de aralıksız devam ediyor. Ekipler mahsur kalan işçiye ulaşıncaya kadar çalışmalar vardiyalı olarak aralıksız devam edecek. Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyü Kazdağları Döşemedere mevkiinde bulunan kurşun madeni ocağında saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi, tahkimatın çökmesi sonucu maden galerisi girişine 7 metre uzaklıkta göçük altında kaldı. AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler gece saatlerinde de göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın “Saat 3 civarı Döşemedere’deki madende bir göçük meydana geldi. Göçük altında bir arkadaşımız kaldı. Şu an hala çalışmalar devam ediyor. İnşallah sağ çıkacak diye umut ediyoruz” dedi.
(EME-
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