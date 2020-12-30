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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de çıkan yangında bir aile facianın eşiğinden döndü

Çanakkale’de çıkan yangında bir aile facianın eşiğinden döndü

yangın anından detay

İlk Müdahale Akkale Cep Telefonu Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-söndürme çalışmalarından detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında 4 kişilik aile facianın eşiğinden döndü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Olay bugün akşam 19.15 sıralarında Namık Kemal Mahallesi, Pehlivan Sokak'ta 2 katlı bir evde meydana geldi. Nazım Bozkurt’a ait 2 katlı evin üst katında çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Sepetli araç yardımıyla evde çıkan yangını söndürmeye çalışan ekipler, evin balkonunda bulunan ev sahibi Nazım Bozkurt’u kurtardı. Bozkurt, evde eşi ve çocuklarının olduğunu da söyleyince itfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına devam etti. İtfaiye ekipleri tekrar eve girdiklerinde, Bozkurt'un eşi Cahide Bozkurt, kızı Canan Bozkurt ve oğlu Can Bozkurt'u yüzlerine maske takarak kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen Anne Cahide Bozkurt ile kızı Canan Bozkurt’a ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis ekiplerinin çıkan yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
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