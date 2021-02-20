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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ÇANAKKALE - 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - "Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - "Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişiÇANAKKALE (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak İstanbul'a doğru yol aldı.Güney yönden boğaza giren 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılan geminin Mersin'in Taşucu Limanı'ndan yola çıktığı ve İstanbul'un Tuzla Limanı'na gittiği öğrenildi.Eski ismi "Polarcus" olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Gemide ayrıca bir de helikopter pisti yer alıyor.

Doğalgaz Sismik Araştırma Gemisi Araştırma Gemisi Akkale Helikopter 

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