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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - 14 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan zanlılardan 30'u adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE - 14 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan zanlılardan 30'u adliyeye sevk edildi

- Zanlıların adliyeye girişi Çanakkale merkezli 14 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan zanlılardan 30'u adliyeye sevk edildiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 86'ya yükseldi.Gözaltına alınanlardan 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, işlemleri tamamlan 30 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Diğer 20 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Çanakkale , İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de 21 Mayıs'ta FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Akalan Akkale Irak 

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