Can Kazaz’dan göl kıyısında muhteşem konser

-KONSERDEN DETAYLAR

-VATANDAŞLAR



( BURSA -DRONE) BURSA



- Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 6. Nilüfer Caz Tatili’nde, sanatçı Can Kazaz Uluabat Gölü kıyısında, günbatımında verdiği konserde, sanatseverlere çok özel anlar yaşattı. Nilüfer Belediyesi bu yıl açık alanlarda düzenlediği 6. Nilüfer Caz Tatili’nde sanatseverleri hem özledikleri sanatçılarla bir araya getiriyor, hem de özel alanlarda düzenlediği konserlerde herkesi doğayla buluşturuyor. 6. Nilüfer Caz Tatili’nde sahne, bu hafta sonunda, hayatının merkezine müziği koyan sanatçı Can Kazaz ve Genedos grubunundu. Nilüfer’in Akaçalar Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen konsere gelenler çok özel bir gün geçirdi. Konserleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem de izledi. Bursa’nın yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir’den gelen sanatseverlerin katıldığı konsere, Akçalar Mahallesi sakinlerinin de ilgisi büyüktü. Sahneye ilk olarak Genedos çıktı. İsmini, pandemi döneminde karantinayı geçirdikleri Kaş’ın Ahatlı köyünün antik adından alan Genedos, konsere gelenlere müzik keyfi yaşattı. Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davulda Ferit Odman, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta da Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı grup, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin repertuarını iki vokal ile sundu. Genedos’un ardından Can Kazaz hayranlarının karşısına çıktı. Ortamın romantik görüntüsüyle Can Kazaz’ın müziği birleşince konser alanını dolduranlar da muhteşem anlar yaşadı. Can Kazaz, vefat eden babasına ithaf ettiği, Sürsün Bahar şarkısını bu defa, şarkının klibinde rol alan ve hayatını kaybeden Renan Karagözoğlu için söyledi.



Sanatçı, parçayı söylerken duygu dolu anlar yaşadı. Konserlerin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem sahneye çıkarak Genedos’a ve Can Kazaz’a teşekkür etti. Başkan Erdem, “Günbatımının bu eşsiz güzelliğinde bize muhteşem konserler veren sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Müzik devam ediyor, devam edecek de” dedi.