Can Dündar hakkında verilen 27 yıl 6 ay hapis cezasının ayrıntıları ortaya çıktı

- MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle Can Dündar hakkında verilen 27 yıl 6 ay hapis cezası kararının detayları ortaya çıktı. MİT Tırları’nın durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada 27 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

Verilen o kararın detayları ortaya çıktı. “Sosyal medya paylaşımları ile pişmanlık duymadığı anlaşılmıştır” İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Dündar’ın ‘devletin güvenliği veya iç dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Devlet sırrı niteliğindeki bilginin önemi, meydana gelen tehlikenin boyutu ve sanığın kastının yoğunluğunu dikkate alan mahkeme, Dündar’ın 18 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın yargılama sürecinde yurt dışına kaçtığını ve halen firari durumda olduğunu da belirten mahkeme “Yargılama sürecinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile pişmanlık duymadığının anlaşılması ile sanığa verilen cezada indirim uygulanmasının yer olmadığına” hükmetti. “Teröre destek veren bir ülke konumuna düşürme kastı vardır” Kararda sanığın yargılandığı ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçu bakımından ise suç konusunun önemi ve sanığın suç tarihinde toplumda tanınan gazetenin genel yayın yönetmeni olduğu belirtilerek “Sanığın suça konu haberlerinden sonra örgüt tarafından bu haberlerin eş güdümlü uluslararası arenaya taşındığı” aktarıldı. Haberlerle siyasi iktidarı iç kamuoyunda ve uluslararası alanda ‘teröre destek veren bir ülke’ konumuna düşürmek kastının yoğun olarak bulunduğu da kararda aktarıldı. Sanığa bu nedenle 7 yıl 21 ay hapis cezası kararı verildi.

“Yasal unsurları oluşmamıştır” Sanığın üzerine atılı ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklama’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını aktaran mahkeme, bu suçtan beraat hükmü kurdu. Kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunuldu Sanık hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin aynen devamına karar veren mahkeme, tutuklama kararına ilişkin sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ve iade talepnamesi işlemlerine başlanmasına da hükmetti. Olayın Geçmişi Gazeteci Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından Dündar’ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı. (Mİ- ÖFA



loading...