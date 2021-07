Can Dündar’a adliye önünde silahlı saldırı davasında yeniden karar

- Can Dündar'ın adliye önünde silahlı saldırıya uğraması, NTV muhabiri Yağız Şenkal’ın ise saldırıda yaralanmasına ilişkin bozma kararının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı. Mahkeme sanığı, 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 6 Mayıs 2016’da gerçekleşen olayda sanık Murat Şahin, Can Dündar’da silahlı saldırıda bulunmuş ve NTV muhabiri Yağız Şenkal yaralanmıştı. Olaya ilişkin görülen dava 2018 yılında karara bağlanmış, sanık Şahin, ‘kasten yaralama’ suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası, ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 10 ay hapse mahkum edilmişti. Karar, Şenkal’ın itirazı üzerine İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Bozma kararının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Murat Şahin ile tarafların avukatları hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Murat Şahin, “Bu olayı gerçekleştirmeye kendim karar verdim. Beraatimi isterim” ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanıklar Habip Ergün Celep ile Sabri Boyacı’nın üzerine atılı ‘tehdit’ ve ‘silahlı yaralamaya teşebbüs’ suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. Sanık Murat Şahin’i Can Dündar’a karşı ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanık Murat Şahin’i ‘kasten yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Şahin’i ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.