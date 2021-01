Can dost 'boncuk' için seferberlik

-Boncuk ismi verilen köpeğin tedavi öncesi görüntüleri

- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 8 ay önce ölmek üzere bulunan köpeği, hayvan sever Oylum Gündüz’ün girişimleri ve belediye çevre sağlığı birimi ekiplerinin çabalarıyla tekrar hayata döndürüldü. Boncuk ismi verilen köpeği gördüğünde gözlerine inanamadığını söyleyen Gündüz, “Geldiğimde gözlerime inanamadım. Hayvan hem kilo almış, hem iyileşmiş hem de çok hareketliydi” dedi.

Lüleburgaz’da gözleri yaşartacak can dost seferberliği yaşandı. Bundan yaklaşık 8 ay önce hayvan sever Oylum Gündüz, evinin önünde tüyleri dökülmüş, hareket etmekte zorlanan sokağa terk edilmiş bir köpek buldu. Köpek için harekete geçen Gündüz, önce kendi imkanlarıyla can dostu beslemeye başladı.

Ancak köpeğin iyileşmediğini, tam tersine durumunun daha da kötüye gittiğini gören Gündüz, durumu Lüleburgaz Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bitkin duruma düşen köpeği alarak hızla tedaviye başladı.

“Tedavi süreci neyi gerektiriyorsa yaptılar”Köpeğin durumuna çok üzüldüğünü belirten Gündüz, talihsiz hayvanın vücudunun birkaç bölgesinde de morluk fark ettiğini söyledi.



Gündüz, “Bir süre, bir iki ay kadar orada baktık. Site olarak herkes elinden geleni yaptı. Daha sonra hasta olduğunu, hastalığının daha da ilerlediğini fark ettim. Ama hayvan kendine gelmeyince belediyeyi aradık. Oradan ekipler geldi. Aldı. Derin yaraları açılmıştı. Belediye tedavi süreci neyse onu yaptı. Dışarıdan alınması gereken ilaç vesaire alınması ne gerekiyorsa alındı. Uzun bir süreçten geçti” dedi.

“Baktığımız köpek bu mu?”Talihsiz hayvanın tüylerinin tamamen döküldüğünü belirten Gündüz, belediye tarafından köpeğin tamamen tedavi edildiği haberini aldığını söyledi.



Gündüz, “Hiç tüyleri yoktu. Pandemi süresince gelemedim. Sonra arandığımda iyileştiğini söylediler. Geldiğimde gözlerime inanamadım. Hayvan hem kilo almış, hem iyileşmiş, hem de çok hareketliydi. Sesi bile çıkmıyordu. Fotoğraflarını gösterdiğimde kimse inanamadı, ‘Baktığımız köpek bu mu?’ diye” şeklinde konuştu.

“Umarım sahiplenirler”Boncuk ismini verdiğini köpeğin iyileştiğini söyleyen Gündüz, köpeğin kısa sürede duyarlı vatandaşlar tarafından sahiplenmesi gerektiğini diledi. Gündüz, “Bu saatten sonra yapılacak en güzel iş iyi bir sahiplendirme olur. Umarım iyi bir yuvası olur, tekrar sokaklara dönmez. İlk zamanlar haftanın neredeyse 5 günü geldim. Çok zor bir süreçti. Sabır gerekiyor. Belediyeye teşekkür ederim. Yılmadılar. Hep beraber güzel bir sonuç oldu” dedi.

“Eski sağlığına kavuştu”Köpeğin tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan veteriner hekim Mehmet Alper Güder ise şu ifadeleri kullandı; “Can dostumuz bakım evine getirildiğinde oldukça zayıf ve halsiz bir haldeydi. Çok yaygın bir tüy dökülmesi söz konusuydu. Yine aynı şekilde yaygın deri lezyonları söz konusuydu. Ağız bölgesinde de yoğun lezyonlar bulunmaktaydı. Aynı şekilde bacaklarında çeşitli ödemler mevcuttu. Genel olarak bağışıklık sisteminin toparlanması üzerine bir tedavi uyguladık. Uzun ve yoğun süren tedavi, bakım, besleme sürecinin ardından eski sağlığına kavuştu. Burada kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. Gerekli aşılamalarını yaptık. Şu an can dostumuz tekrar eski sağlığına kavuştu. Bizler de bunun mutluluğu içerisindeyiz.”



