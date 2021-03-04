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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çalıntı otomobil ile polisten kaçan 2 şahıs park halindeki otomobile çarpınca yakalandı

Çalıntı otomobil ile polisten kaçan 2 şahıs park halindeki otomobile çarpınca yakalandı

-Olay yerinden detaylar

Polis Bild Akalan Polis Ekipleri 

--Otomobillerden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şahıs, park halindeki otomobile çarpınca yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sokak üzerinde meydana gelen olayda, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan S.Y. yönetimindeki 38 BR 537 plakalı otomobil, sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HF 271 plakalı otomobile çarparak durabildi. Polis ekiplerinin çalışmalarında kaçan otomobilin çalıntı olduğu belirlenirken, sürücü S.Y. ve yanında bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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