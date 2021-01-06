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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çalıntı araçla 50 kilometre kaçan kişi, ormanlık alanda saklanırken yakalandı

Çalıntı araçla 50 kilometre kaçan kişi, ormanlık alanda saklanırken yakalandı

Yakalanan Ali D.’nin ilçe emniyetine getirilmesi

Ormanlı Hapis Cezası Ticari Araç Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Polisin aracı kovalaması
-Polisi aracı kovalarken lastiklerine ateş açması
-Polislerin aracı kovalaması
-Polisin şahsı ararken görüntüler
-Şahsın kaçtığı hafif ticari araçtan genel ve detay görüntüler
-Arşiv görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da gece saatlerinde çaldığı hafif ticari araçla 50 kilometre kaçtıktan sonra araçtan inip yaya olarak izini kaybettiren şüpheli saklandığı ormanlık alan içerisinde polisler tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali D., Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde 48 BE 696 plakalı hafif ticari aracın anahtarını üzerinde görmesi üzerine alıp kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Gökhan Yılmaz, arkadaşının otomobilini ödünç alarak kendi aracının peşine düştü. Gökhan Yılmaz aracını takip ettiği esnada durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgedeki polis ekipleri de aracın peşine düştü.Yaklaşık 50 kilometre boyunca peşine polisleri takan Ali D., ekiplerin dur ihtarına uymayarak önünü kesmeye çalışan polis araçlarına çarparak kaçmaya devam etti. Polis şüpheliyi durdurmak için, aracın lastiklerine defalarca ateş açtı. Ali D., aracın lastikleri patlamasına rağmen bir süre kaçmaya devam etti. Daha fazla kaçamayacağını anlayan Ali D., Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi’nde araçtan inerek yaya olarak kaçtı. “Ormanlık alanda saklanırken yakalandı” Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı araştırma ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi’nde izini kaybettiren Ali D.’nin gün boyu arama çalışmalarında devam etti. Yapılan arama çalışmalarında bölgeyi tamamen ablukaya alan araştırma ekipleri, Ali D.’ye kaçacak yer bırakmadı. Ekipleri bir kısmı mahalledeki evleri bir kısmı ise ormanlık alanları didik didik aradı. Yapılan arama çalışmalarında Ali D., saklandığı ormanlık alan içerisinde kıskıvrak yakalandı. (CNK-
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