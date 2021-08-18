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- California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor - Caldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor - Caldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı

- California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor - Caldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı

caldor yangınından detaylar

( CALİFORNİA ) - California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor- Caldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı CALİFORNİA

Hafta Sonu Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Şiddetli Rüzgar 


- ABD'nin California eyaletinde hafta sonu çıkan Caldor yangınının Sierra Nevada bölgesine ilerlemesi sonucu tedbir amacıyla yaklaşık 51 bin hanenin elektriği kesildi. ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. El Dorado'da hafta sonu çıkan Caldor yangınının dün şiddetini arttırmasıyla Grizzly Flats kasabası tahliye edilirken, 2 kişi yaralandı. Çok sayıda yapının zarar gördüğü yangının 30 bin dönümlük alana yayıldığı, Sierra Nevada bölgesinde ilerlediği belirtildi. Eyalet genelinde faaliyet gösteren elektrik şirketi Pacific Gas&Electric, şiddetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vermesini ve alevlerin farklı alanlara sıçramasını önlemek amacıyla 18 yerleşim yerinde yaklaşık 51 bin hanenin elektriğinin kesildiğini duyurdu. California Acil Servis Ofisine göre birkaç bölgede zorunlu tahliye emirleri verilirken, şu ana kadar 17 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. California Valisi Gavin Newsom, yangınla mücadele kapsamında El Dorado'da acil durum ilan etti.
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