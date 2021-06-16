Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- California’da tam açılma süreci başladı - Sosyal mesafe ve maske zorunluluğu büyük ölçüde kaldırıldı

- California’da tam açılma süreci başladı - Sosyal mesafe ve maske zorunluluğu büyük ölçüde kaldırıldı

California'dan sokak görüntüleri

( CALİFORNİA ) - California’da tam açılma süreci başladı- Sosyal mesafe ve maske zorunluluğu büyük ölçüde kaldırıldı CALİFORNİA

Turizm Sezonu Çekiliş Akalan Alabalık Sosyal Yardım 


- ABD’nin California eyaletinde tam açılma süreci başlarken, 5 binden az kişinin katıldığı organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kuralı olmadan bir araya gelinmesine izin verildi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ABD'de normalleşme süreci devam ediyor. Ülkenin en kalabalık nüfuslu eyaleti California’da tam açılma süreci başladı.
California Valisi Gavin Newsom katıldığı bir çekiliş organizasyonunda, 15 ay önce salgın nedeniyle kapanan ilk eyalet California’da tam açılma sürecinin başlaması ile Covid-19 tedbirlerinin büyük ölçüde kaldırıldığını duyurdu. Newsom, 10 kişiye 1 buçuk milyon dolar ödül dağıtılan organizasyonda, “Sonunda buradayız ve sayfayı çeviriyoruz“ dedi.
Eyalet genelinde 40 milyon dozdan fazla aşının yapıldığını belirten Newsom, California’nın yaklaşan turizm sezonu için hazır olduğunu ifade etti.
Tam açılma süreci Eylül’de tamamlanacak Tam açılma sürecinin başlaması ile Covid-19 tedbirleri büyük ölçüde gevşetilirken, 5 binden az kişinin katıldığı organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kuralı olmadan bir araya gelinmesine izin verildi.
Sinemaların da açıldığı eyalette, salgın nedeniyle işlerini kaybedenlerin korunmasını amaçlayan kira koruma programı gibi sosyal yardım uygulamaları sona erdi. Bu nedenle işlerini ve işyerlerini kaybeden Californialılar için normalleşmenin daha uzun zaman alacağı düşünülürken, tam açılma sürecinin tamamlanması ve salgına yönelik alınan tedbirlerin tamamen kaldırılmasının ise Eylül ayını bulması bekleniyor. ABD’de korona virüse bağlı can kaybı 615 bini geçti ABD’de korona virüs vakalarının sayısı 34 milyon 352 bin 185’e ulaşırken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 615 bin 717 oldu. Yaklaşık 3 milyon 804 bin 871 kişinin korona virüse yakalandığı California’da ise Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 63 bin 208’e ulaştı. Ülkede en yüksek vaka sayısı ve korona virüs kaynaklı can kaybının görüldüğü eyalette Covid-19 karşı aşılamalar devam ederken, hastalığa yakalanma oranı ülke ortalamasının altına indi.
İlgili Foto Galeriler
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement