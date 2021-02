Çaldıran termal kayak merkezi renkli bir sezon geçiriyor

-Kayaktan detaylar

( VAN )- Çaldıran’daki termal kayak merkezi gazetecileri ağırladı- Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari:- “Burayı uluslararası kayak merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz” VAN



- Van’ın Çaldıran Belediyesi, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını termal kayak merkezinde ağırladı.Çaldıran Belediyesi tarafından kurulan termal kayak merkezi, kasım ayından beri kayakseverleri ağırlıyor. Doğal kristal karın ve rahat kayağın yapıldığı termal kayak merkezi, çevre il ve ilçelerden gelen kayakseverlerin eğlenceli ve hoşça zaman geçirdikleri bir yer haline geldi. Kış mevsiminde her yaştan ve her kesimden kayakseverleri ağırlayan kayak merkezi, bu kez kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarını ağırladı. Merkezde gönüllerince kayak yapan gazetecilere, kayağın ardından köfte ekmek ikram edildi. Merkezde gazetecilerle birlikte kayak yapan Belediye Başkanı Şefik Ensari merkezdeki karın kristal kar olduğunu ifade ederek, , bu karın 4-5 ay boyunca erimediğini söyledi.



Mevcut merkezi termal kayak merkezine dönüştüreceklerini belirten Ensari, “Kayak yapan vatandaşlarımız hemen aşağısında termale girme fırsatı yakalayabilecektir. Çaldıran ilçemizin soğuk olması bizim için bir avantajdır. Çünkü birçok kayak merkezinde neredeyse kar bitti. Bizler dezavantajları, avantaja dönüştürmek için çalışıyoruz. Burayı uluslararası kayak merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Sezon bir ay daha devam edecek”Şu an karda bir erime oluşmadığını ve sezonun bir ay daha devam edeceğini dile getiren Ensari, “Kayak merkezimizin pistini uzatarak 9 kilometreye çıkarabileceğiz. Aynı zamanda burada konaklanabilecek otel alanları olacaktır. Kış, termal ve sağlık turizmi konseptlerini bir araya getireceğiz. Bunları bir araya getirdiğimizde dünyada bir ilk olacaktır. Sezonumuz mart ortalarına kadar devam edecektir. Bu yüzden herkesi merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

Gazetecilerin yanı sıra, merkeze gelen AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ve ekibi de kayak yaparak, karın tadını çıkardı.



