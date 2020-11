Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı

-Detaylar.



( İSTANBUL ) -- Şişli’de park halindeki motosikleti gece çalan hırsızlar, sabah sahibine 4 bin 500 liraya satmak için pazarlığa tutuştu- Motosiklet sahibi ile polisin işbirliği, hırsızların planını bozdu İSTANBUL



- İstanbul’un Şişli ilçesinden çaldıkları bir motosikleti Eyüpsultan’da tekrar sahibine satmak isteyen hırsızlar, polisler tarafından yakalandı Edinilen bilgiye göre; M.Ç. adlı bir kişinin park halindeki motosikleti 17 Kasım’da evinin önünden hırsızlar tarafından çalındı. İddiaya göre motosikleti çalan zanlılar, hemen sosyal medya üzerinden araç sahibine ulaşarak motosikleti geri satmak istedi. Sosyal medyadan sahibine ulaştılar Hırsızlar ile motosikletin sahibi M.Ç. arasında sosyal medya üzerinden dönen pazarlıkta 4 bin 500 liraya anlaşma sağlandı. Şüpheliler ile motosikleti sahibi buluşma yeri olarak Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir hastanenin açık otoparkı olarak randevulaştı. Buluşma yeri hastane otoparkı Motosikleti çalınan M.Ç., yaşananları zanlılarla buluşmadan kısa süre önce polise bildirdi. Polis ile müşteki arasında iş birliği yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli sivil ekipler, zanlıların geleceği otoparkın etrafını ‘hastane görevlisi’ kılığında kuşatarak önlem aldı. Hırsızlar ile araç sahibi M.Ç. buluşma yerine geldi. Şüpheliler parayı alıp motosikleti sahibine teslim ederken gelişmeleri an be an takip eden polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Motosikleti 4 bin 500 liraya geri satacaklardı Hastane otoparkından çıkmak üzereyken Eyüpsultan’a bağlı Düğmeciler Mahallesi Arif Paşa Caddesi üzerinde faillerin kuşatan polis Zeki S. (24) ve Berat O. (18) adlı iki şüpheliyi yakaladı. Bu sırada şüphelilerden Zeki S. belinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile polise saldırı girişiminde bulundu. Polis silahlı hırsız ile yanındaki diğer şüpheli Berat O.’yu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 5 fişekler ve hırsızlığa konu çalıntı motosiklet ele geçirildi. İki hırsız da mahkemeden serbest bırakıldı Şüpheliler gözaltına alınarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kuştepe Polis Karakolu’na götürüldü. Yakalanan iki azılı hırsız, polisteki ifade işlemlerinin ardından 20 Kasım’da adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin çaldığı motosiklet ise sahibine teslim edildi. Şüpheliler, “Motosiklet Hırsızlığı” ve “Silahlı Kanuna Muhalefet” suçlarından sevk edildikleri mahkemece ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi.

(SK-



loading...