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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Buzlanan yolda kontrolden çıkan traktördeki av tüfeği patladı: 1 yaralı

Buzlanan yolda kontrolden çıkan traktördeki av tüfeği patladı: 1 yaralı

Yaralının kaldırıldığı hastane detay

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulans detay
-Hastane acil servis detay
-Olay yeri inceleme ekip detay

( SAKARYA ) -- Avdan döndüğü esnada tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı SAKARYA

- Sakarya'nın Karasu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan traktörde bulunan av tüfeği ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar şoförü yaraladı. Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Akpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. isimli vatandaş traktörü ile avdan döndüğü esnada buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktörde bulunan av tüfeğinin ateş alması neticesinde ise sürücü sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ali K. yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-BCT-
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