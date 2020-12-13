Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam pompalı tüfekle dehşet saçtı...O anlar kamerada

-Olay anı



( İSTANBUL )- Önce arabanın camlarını kırdı sonra ruhsata el koydu İSTANBUL



- Bayrampaşa’da buzdolabını tamir ettirmek için beyaz eşya servisini çağıran kişi, tamir bittikten sonra buzdolabından ses geldiğini iddia ederek parasını geri istedi. Ret cevabıyla adeta deliye dönen adam, görevlileri pompalı tüfekle tehdit edip servis aracına zarar verdi. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı. Olay, 5 Aralık Cumartesi günü Bayrampaşa Cicozyolu Caddesinde meydana geldi. İ.Ö.G, buzdolabı bozulduğu için evine servis çağırdı. Yapılan işlemin ardından buzdolabından ses geldiğini ve tamiri beğenmediğini ifade eden adam parasını geri istedi. Servis görevlileri tamiri yaptıklarını ve para iadesinin mümkün olmadığını söyleyip evden ayrıldı. Pompalı tüfekle saldırdı Parasının iade edilmemesine öfkelenen şahıs, pompalı tüfeğini alıp servis görevlilerinin yanına gitti. İddiaya göre öfkeden deliye dönen adam, servis aracının camlarını kırıp, görevlileri öldürmekle tehdit etti. Görevlilerin parayı iade etmesine rağmen hızını alamayan şahıs, bu kez de servis aracına ait ruhsatına el koydu. Olayın ardından servis görevlilerinin şikayetiyle gözaltına alınan adam tutuklandı. Saldırgan tutuklandı Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, İ.Ö.G isimli şahsı evinde, olayda kullandığı pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 4 adet mermi ve servis aracına ait ruhsat ile birlikte gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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