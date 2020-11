Büyükşehir tüm gücüyle sahada

- İzmir Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Enkaz bölgelerini ve çadır alanlarını dün akşam saatlerinde ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, yardımları sağlıklı bir şekilde koordine ederek tek bir noktadan yurttaşlara ulaştırmak için iyilik noktaları kurduklarını açıkladı.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekipleriyle hem arama kurtarma hem de yardım faaliyetlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi çadır alanları ve enkaz bölgelerinin yakınında iyilik merkezleri kurduklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Buğra Gökçe, iyilik merkezlerinde pek çok hizmetin tek noktadan verileceğini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran ve daire başkanları ile dün akşam saatlerinde Bornova ve Bayraklı bölgesinde yıkım alanlarını ve çadır bölgelerini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm gücü ve 5 bin 500 personeli ile sahada olduğunu, arama kurtarma, yardım ve geçici iskan konusunda destek verdiklerini belirtti.

Yemek ihtiyacı yok Hayırseverlere ve belediyelere desteklerinden ötürü sonsuz teşekkür eden Gökçe, "Özellikle birçok hayırseverimiz, kent içi ve kent dışından belediyelerimiz ikram yapabilmek, insanların karınlarını doyurmak için olağanüstü seferberlik içinde. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Yemek dağıtımı konusu doygunluğa ulaşmış durumda. Özellikle yemek göndermek isteyen belediyelerimize, hayırseverlere serinkanlı olmalarını öğütleyebiliriz. Çünkü şu an acil ihtiyaç bu değil. Birçok sahada bunun yarattığı bir aşırı kalabalık var. Yemek dağıtımının sağlıklı bir şekilde yürümesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi ile irtibatta olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Yurttaşlar ihtiyaçlarını bir noktadan karşılayacak Yurttaşların hizmetlere derli toplu bir şekilde ulaşması için enkaz bölgelerinin yakınına ve çadır alanlarına iyilik noktaları kurduklarını söyleyen Gökçe, şunları aktardı: “Yurttaşlarımızın tuvalet, duş, çamaşır, yemek, gıda, hijyen ürünü ihtiyaçları bu noktalardan karşılanacak. Yine 'evim ne olacak?', 'kira yardımı alabilecek miyim?', 'yıkılan evim nasıl yapılacak?' gibi soruları var. Yurttaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine tek noktadan ulaşacak. Bu noktalarda çamaşır yıkayacak, ihtiyacı varsa giysi alacak. İçinde seyyar market var. İhtiyaçlarını kimlik numarası alarak biz temin edeceğiz. Yemeğin ve içeceğin yanı sıra uyku tulumu, mat, ışıldak, tüplü aydınlatma, tüplü ısıtma gibi ihtiyaç duyacağı her şey bu noktalarda olacak. Çadır, konteyner veya tırdan oluşacak iyilik noktaları sayesinde yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde koordine edip kendilerine ulaştırmış olacağız." Her zaman arkanızdayız İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, depremzedelere destek olmak, katkı vermek isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarındaki duyuruları ya da Bizİzmir dijital platformlarını takip edebileceğini hatırlatarak, "Yaşanan bu afetin sancılarını depremden zarar görmüş yurttaşlarımıza en az yaşatabilmek, onları rahat ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yurttaşlarımızın içleri müsterih olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi güçlü ve büyük bir kurum. Her zaman depremzedelerimizin arkasında olacağız. Bize güvenmelerini istiyoruz. Devletimizin tüm organlarının desteklerini alıyoruz. Türkiye'nin her yerinden belediyelerimiz yardımımıza koştu. Onlara da çok teşekkür ediyor ve bizimle koordineli bir şekilde çalışmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

