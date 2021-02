- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye tarafından Arnavutluk'ta inşa edilmekte olan hastaneye ziyaret

-- Basın açıklamasından röportaj görüntü, detay



- Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk’un güneyinde bulunan Fier şehrinde Türkiye tarafından inşa edilmekte olan hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Arnavutluk'un Fier kentinde Türkiye'e tarafından inşa edilen hastaneye Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile Fier Belediye Başkanı Armando Subashi ziyaret etti. Hastane inşa çalışmalarını yakından takip ederek incelemelerde bulunan Büyükelçi Yörük ve Başkan Subashi, ziyaret sırasında basın açıklaması düzenledi.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisini ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Subashi, yaptıkları görüşmede hastanenin dışında ortaklaşa yapabilecek projeler üzerine durduklarını aktardı. Subashi, "Büyükelçimiz aracılığı ile Türkiye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bize verdikleri devamlı ve anlamlı desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Korona virüs (Covid-19) pandemisi ve depremden dolayı zor bir zamandan geçiyoruz. Bu zor zamanda bu bölgeye ve bütün Fier hemşerimize verilen en büyük ve anlamlı yardım da şüphesiz bu muhteşem hastanenin inşaatıdır" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasında Subashi, tüm bölge halkı adına tekrardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Fier Belediye Başkanı ile görüşmüş olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükelçi Yörük, "Biliyorsunuz Sayın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 6-7 Ocak tarihlerinde Türkiye’ye beraberindeki heyetiyle birlikte Türkiye’de resmî bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret 2 ülke ilişkileri bakımından son derece önemli ve tarihi bir ziyaretti. Bu ziyaret vesilesiyle biliyorsunuz, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkiler bir üst seviyeye çıkacak şekilde bir Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı. Tabiatıyla bu ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Başbakan Rama yaptıkları görüşmelerde, 2 ülkenin geleceğine dönük olarak bazı işbirliği alanlarında da karar aldılar, mutabık kaldılar. Alınan bu kararlardan bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Fier’de şuan içinde bulunduğumuz şantiyede bir bölge hastanesinin, 150 yataklı bir bölge hastanesinin inşa edilmesi kararıdır" dedi.

Büyükelçi Yörük, Başbakan Rama'nın Ankara ziyaretinin ardından yaklaşık 1 hafta sonra kendisi ile beraber bu projenin başlatılacağı alanı birlikte seçtiklerini ve alanda incelemelerde bulunduklarını belirtti.

“Sadece 30 günlük bir süre geçmiş olmasına rağmen tanık olduğumuz durum son derece memnuniyet verici” Açıklamasında hastane inşası hakkında değerlendirmelerini de aktaran Yörük, "Aradan neredeyse sadece 30 günlük bir süre geçmiş olmasına rağmen şuan burada gördüğümüz ve tanık olduğumuz durum son derece memnuniyet verici. Hastane inşaatının ana gövdesi ve ana bölümleri tamamen ortaya çıkmış vaziyette. İnşaatı yürütmekte olan YDA Şirketi yetkililerinden de öğrendiğimize göre şu aşamada her şey planlandığı gibi ve yolunda gidiyor ve hastane önümüzdeki Nisan ayı içerisinde her anlamıyla bölge halkına ve Fier halkına hizmet sunacak şekilde faaliyete başlayacak" ifadelerini kullandı. "Türkler ve Arnavutlar yüzyıllardır omuz omuza el ele birlikte bir yürüyüşün içindeyiz" Hastane inşaatını yürütmekte YDA firmasına teşekkürlerini ileten Büyükelçi Yörük, "Tabii bu vesileyle bu üstün performansından dolayı ve üstün gayretlerinden dolayı YDA firmasına ve YDA firmasının buradaki tüm yöneticilerine ve teknik ekibine de ayrıca şükranlarımızı sunmak istiyorum. Aslında şu an burada hepinizin tanık olduğu gördüğü Türk inşaat sektörünün, Türk inşaat firmalarının dünya çapındaki ününün de aslında haklı bir ün olduğunu da somut bir şekilde bizlere gösteriyor. Yani Türkler ve Türkiye bazılarının yaptığı gibi sadece konuşmuyor, sahada iş yaparak hızlı bir şekilde sonuca gidebildiğine de en somut bir şekilde gösteriyor. Biz, biliyorsunuz Türkler ve Arnavutlar yüzyıllardır omuz omuza el ele birlikte bir yürüyüşün içindeyiz, birlikte yürüyoruz. Bugüne kadar her zaman yakın bir dostluk, samimi bir dayanışma ve yardımlaşma içinde olduk ve aslında bugün burada ziyaret etmekte olduğumuz bu proje, bu iş yüzyıllardır devam eden birlikteliğimizin gelecek nesillere aktarılacağı en güçlü miraslardan olduğu. Şunu tekrar söylemek istiyorum biz Türkiye olarak her zaman Arnavutluk’un ve kardeşimiz olarak addettiğimiz Arnavutların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.





