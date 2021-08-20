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Büyükçekmece’de feci kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Büyükçekmece’de feci kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de feci kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Görme Engelli Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sürücünün kriz geçirmesi
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece Hadımköy Yolu’nda iddiaya göre, fiziksel engelli 76 yaşındaki adam, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonun çarpması sonucu olay yerine hayatını kaybetti. Olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu Beylikdüzü istikametinde 34 NG 1998 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve fiziksel engeli olduğu söylenilen bastonlu 76 yaşındaki Mustafa Göçmen’e çarptı. Çarpmanın ardından Göçmen’in yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Göçmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren hafriyat kamyonu sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri de çevrede yaptıkları incelemenin ardından bir başka ambulans ile 76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenini morga kaldırdı. "Gün içinde trafik bozuktu yeni tamir edildi" Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “ Gün içinde trafik bozuktu yeni tamir edildi. Kamyon şoförü kırmızıyı fark etmedi sanırım vefat eden vatandaşta görme engelliydi aracın kör noktasında kalınca çarptı. Panik yapıp geri geldi ve üstünden geçti. Biz bağırış seslerini duyup olay yerine geldik poliste geldi” dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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