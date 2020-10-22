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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Büyükçekmece’de düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Büyükçekmece’de düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Olay yeri

Hastane Eğitim Uçağı 

-Uçak parçaları
-Oluşan çukur
-Yoldan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece’de düşen uçağın enkazı akşam saatlerinde kaldırıldı. Bugün saat 10.56’da İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan kalkan eğitim uçağı Büyükçekmece'de boş bir araziye düştü. Özel bir üniversitenin pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın kullandığı ve tek başına uçtuğu öğrenildi. Yaralanan Nart hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen eğitim uçağının enkazı bu akşam saatlerinde kaldırıldı. Olay yerinde parçalanan uçaktan kalan küçük parçalar ve çarpmanın etkisiyle yerde oluşan yaklaşık yarım metrelik çukur görüntülendi.
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