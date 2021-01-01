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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi

Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi

Silahını evinden ateşleyen şahıs,

Akalan Kamera Barla Havai Fişek Yeni Yıl 

-havai fişeklerin görüntüsü,
-şehir genel drone görüntüsü,
-silah sesleri,
-Uludağ eteklerinden görüntüler,
-detaylar

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- 2021'in ilk dakikalarında bir çok noktadan havai fişek görüntüsü drone kamerasına yansırken, saatler 00.00'ı gösterdiğinde silahını ateşleyenler kameraya yakalandı BURSA

- Bursalılar yeni yıla havai fişeklerin ve silahların ateşlenmesiyle girdi. Takvimler yeni yılı gösterdiğinde şehrin bir çok noktasında magandalar silahlarını ateşlerken, havai fişeklerin görüntüsü ise drone ile kayda geçti. Şehir merkezinde evinin camından havaya ateş eden kişi kameralara yakalandı. Bursalılar 80 saatlik kısıtlamanın etkisiyle yeni yıla evlerinde girdiler. Evlerde aile içi kutlamalar yapıldı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde şehrin bazı noktalarında apartman dairelerinden ve çatı katlarından silahlar ateşlendi. Ayrıca şehrin bir çok noktasında havai fişekler patlatıldı. Polis ekipleri ise silahların ateşlenmesi ve izinsiz havai fişek atılmasıyla ilgili ihbarlara yetişmeye çalıştı.
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