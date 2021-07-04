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Bursalılar kısıtlamalar sonrası ilk pazar gününü denize girerek değerlendirdi
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursalılar kısıtlamalar sonrası ilk pazar gününü denize girerek değerlendirdi

Bursalılar kısıtlamalar sonrası ilk pazar gününü denize girerek değerlendirdi

denize girenlerden detay

Can Güvenliği Tedbirler Alabalık Normalleşme Pazar Günü 

-sahil detayı
-can kurtaran detayı
-can kurtaran ve vatandaş röportajı
-plaj drone görüntüsü

( BURSA -DRONE)-Bursalılar pazar gününü denizde geçirdi BURSA

- 1 Temmuz ile birlikte gevşetilen pandemi tedbirleri kapsamının ilk pazar gününü Bursalılar denize girerek değerlendirdi. 1 Haziran’dan itibariyle gevşetilen pandemi tedbirlerinde pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz’a kadar devam etmişti. 1 Temmuz ile birlikte yeni normalleşme kuralları çerçevesinde bir çok kısıtlamayla beraber pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırılmıştı. Uzun süreden sonra pazar gününü dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar dışarıya akın etti. Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kumsaz Mahallesi’nde de insanlar pazar gününü denize girerek değerlendirdi. Birkaç haftadır deniz salyasının da görülmediğini ifade eden vatandaşlar, denizin sıcak ama pis olduğunu ifade etti.
Gemlik Belediyesi’ne bağlı çalışan can kurtaranlarda tüm gün vatandaşın can güvenliği için görev yapıyor. Bu sezon herhangi bir olayın yaşanmadığı Kumsaz’da sezonun böyle bitmesi bekleniyor. Denize girmek için Kumsaz’ı tercih eden Enes Yüksel de, sahilin kalabalık olduğunu, denizin sıcak ama pis olduğuna da dikkat çekti.
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