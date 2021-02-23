Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil polis araçlarına çarpıp alev aldı

BURSA - Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil polis araçlarına çarpıp alev aldı

BURSA - Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil polis araçlarına çarpıp alev aldı - Olay yerinden görüntüler - Alev alan araçtan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yaralanan şahıstan görüntülerBURSA (AA) - Bursa 'da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin polis araçlarına çarpıp alev alması sonucu 1 kişi yaralandı.İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 41 LD 044 otomobili durdurmak istedi.Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Yenişehir ilçesine doğru giden otomobili durdurmak için bölgedeki jandarma ekipleri bariyerlerle önlem aldı.Bariyerlere çarpıp yoluna devam eden otomobil, Bursa - İzmir otoyoluna yöneldi. Otomobil, yaklaşık 150 kilometrelik kovalamacının ardından otoyolun Görükle Hal Kavşağı mevkisinde iki polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.Ekiplerce yanan otomobilden çıkarılan şüphelilerden O.A. (27) yaralandı. Diğer şüpheli F.A. (26) gözaltına alındı.Yaralı O.A, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, F.A. emniyete götürüldü.Şüphelilerin alkollü olduğu ve otomobilde uyuşturucu taşıdığı öne sürüldü.

Polis Aracı Jandarma Uyuşturucu Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı