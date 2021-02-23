BURSA - Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil polis araçlarına çarpıp alev aldı
BURSA - Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil polis araçlarına çarpıp alev aldı - Olay yerinden görüntüler - Alev alan araçtan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yaralanan şahıstan görüntülerBURSA (AA) - Bursa 'da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin polis araçlarına çarpıp alev alması sonucu 1 kişi yaralandı.İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 41 LD 044 otomobili durdurmak istedi.Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yenişehir ilçesine doğru giden otomobili durdurmak için bölgedeki jandarma ekipleri bariyerlerle önlem aldı.Bariyerlere çarpıp yoluna devam eden otomobil, Bursa - İzmir otoyoluna yöneldi. Otomobil, yaklaşık 150 kilometrelik kovalamacının ardından otoyolun Görükle Hal Kavşağı mevkisinde iki polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.Ekiplerce yanan otomobilden çıkarılan şüphelilerden O.A. (27) yaralandı. Diğer şüpheli F.A. (26) gözaltına alındı.Yaralı O.A, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, F.A. emniyete götürüldü.Şüphelilerin alkollü olduğu ve otomobilde uyuşturucu taşıdığı öne sürüldü.
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