Bursa SMMM Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyor

-Başkan Doğan Yılmaz açıklaması

-Hatıra Fotoğrafı çektirilmesi

-katılımcılardan detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası, 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutladı. Oda Başkanı Doğan Yılmaz, muhasebecilerin taleplerini dile getirdi. Atatürk heykeli önündeki çelenk töreni saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

Pandemi kurallarına riayet edilerek az sayıda ve sosyal mesafeli törende konuşan Bursa Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, muhasebecilerin taleplerini sıraladı. Yılmaz, “Meslek camiası olarak her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutladığımız Muhasebe Haftamızın tüm meslektaşlarıma ve meslek camiamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum. TÜRMOB çatısı altında teşkilatlanan ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Malî Müşavir Odası ile 8 Yeminli Malî Müşavir Odasına kayıtlı, 114 bin SMMM ile 4 bin 800 YMM ve 18 bin stajyerden oluşan muhasebe camiası olarak Muhasebe Haftasını bu yıl maalesef pandemi dolayısıyla sınırlı bir organizasyonla kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa SMMM Odasının 5 bin 180 üyesi mevcut Bursa SMMM Odasının bugün 5 bin 180 üyesi ve yaklaşık bin 100 civarı stajyeri ile ekonomiye ve işletmelerin geleceğine katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, “Üyelerimizin 2 bin 474’ü serbest çalışmakta, geriye kalan 2 bin 706’sı ise çeşitli şirketlerde bağımlı çalışarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yılda yaklaşık 250 yeni üyenin aramıza katıldığı odamızda, üye sayımız yılda ortalama yüzde 5’lik bir oranda artış göstermektedir. Mesleğimiz, geçmişten bugüne geçen süre zarfında; kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu oldu. Muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerin ne kadar hayati öneme haiz olduğu, pandemi dönemi boyunca daha iyi anlaşıldı. Malî müşavirler pandeminin zor şartlarında, görevi başında işletmelerimize ve ülkemize hizmet vermeye devam etti. Bu zor şartlarda çok sayıda meslek mensubumuz hastalandı ve bazı meslektaşlarımız aramızdan ayrıldı. Halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyor, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet ve başsağlığı diliyorum. Pandemi sürecinde görüldü ki; hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmeleri, hem kamu finansmanının sağlanması açısından, kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören Mali Müşavirler üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarı ile yerine getirdiler” dedi.

Talepler sıralandı Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşunun meslek mensuplarının hizmetlerinden yararlandığına dikkat çeken Yılmaz, “Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan malî müşavirlik mesleğinin önemli meseleleri bulunmaktadır. Çözümünü talep ettiğimiz bazı sorunlarımız şöyle; mücbir sebep hali genişletilmelidir. Serbest meslek erbabında KDV’nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Malî müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Malî müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. Malî tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır. Malî müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir. Malî müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir. YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Bütün verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır” şeklinde konuştu.

(SD-MŞ)



loading...