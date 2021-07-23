Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
BURSA - Mudanya'daki bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Mudanya'daki bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor

BURSA - Mudanya'daki bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor

- Sahilden detaylar - Ekiplerin uyarısından detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın Mudanya ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.Mudanya Kaymakamlığının uyguladığı tedbir kapsamında, Eşkel, Eğerce ve Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar olan sahil şeridinde bugün denize girilmesine müsaade edilmedi.İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, söz konusu bölgede önlem alarak sahildeki kişilere konuyla ilgili uyarılarda bulundu.Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede yarın da denize girilmesine izin verilmeyeceği öğrenildi.

Plaj 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı