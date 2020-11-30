BURSA - (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı
- Kaza anı görüntüsüBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Osman A. idaresindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa - Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi.Karadağ yönetimindeki araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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