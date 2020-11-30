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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı (2)

BURSA - (Güvenlik Kamerası) Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı (2)

- Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüsü Bursa - Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı - Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen aracın çarptığı otomobilin sürücüsü ile 4 yaşındaki torunu yaşamını yitirdiÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Osman A. yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa - Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu araçta bulunan Karadağ'ın eşi Mülten Karadağ, torunları Yusuf (10) ve Yunus Kılınç (4) ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Kılınç kurtarılamadı.Mülten Karadağ'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kamera Trol 

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