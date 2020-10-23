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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kamyonetin kaldırılması

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu Direksiyon 


- Bursa'da yokuş aşağı inerken yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kamyonet 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla kaldırıldı. Olay, Uludağ'ın eteklerindeki merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağıya inmeye çalışan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı yan yattı. Sokağın girişini kaptan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kepçe yardımıyla 2 saat süren çalışmalar sonucu kaldırılarak yoldan çekildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (HG-AU-İHS)
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