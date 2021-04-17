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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da tarihi antikacı dükkanındaki yangında büyük kavga böyle görüntülendi

Bursa'da tarihi antikacı dükkanındaki yangında büyük kavga böyle görüntülendi

Kavga anından görüntüler

Polis Kamera Polis Ekipleri Çökme Tehlikesi Trol 

-Baygınlık geçirilmesi
-iş yeri sahibinin ağlaması

( BURSA -TEKRAR)- Tarihi antikacı dükkanındaki yangında kundaklama şüphesi BURSA

- Bursa'da tarihi ahşap bir antikacı dükkanında çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Polis ekipleri, yangının kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlatırken, yangın esnasında antika dükkanının sahibi ve oğlu, feci şekilde darp edildi. O anlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.Yangın, merkez Osmangazi İlçesi Abdal Caddesi'nde bulunan ahşap bir antikacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre saat 21.00 sıralarında, antikacı dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 2 katlı ahşap binayı tamamen saran alevler, geceyi aydınlattı. Yangın sebebiyle zaman zaman çökme tehlikesiyle yaşandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.Dükkanları yanarken feci şekilde böyle darp edildilerÖte yandan yangın esnasında olay yerinde bulunan bir grup ile antikacı dükkanının sahibi ve oğlu arasında kavga yaşandı. Dükkan sahibi ve oğlu, bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. Bu anlar kameralara anbean yansırken, kavga vatandaşlar tarafından yatıştırıldı. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, bina ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.Kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlatıldıİş yeri sahibi Murat S. ve oğlu Mert S., iş yerlerinin kundaklandığını iddia etti. İddia üzerine polis ekipleri, soruşturma başlatırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yaşanan kavga olayının, kundaklama olayı ile ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.
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