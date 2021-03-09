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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin liralık tarihi eser ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı

Bursa'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin liralık tarihi eser ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı

- Operasyon, zanlıların çıkarılması, ele geçirilenler

( BURSA ) BURSA

Adli Kontrol İkona Harekete Geç Irak Trol 


- Bursa'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan bir çoğu Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki H.A. isimli kişinin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan tablo, deri kitap ve tarihi objeleri satmak için alıcı aradığını belirleyen Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler, 1 adet İkona tablo, 1 adet taş kutu içerisinde deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 adet bronz yak figürlü obje, 1 adet bronz Eros heykeli, 1 adet Bizans dönemine ait altın para ve 1 adet Hardiyanus Dönemine ait bronz sikke ele geçirildi. Ekipler tarihi eserleri satmak isteyen H.A. ve beraberindeki 5 kişiyi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HG-
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