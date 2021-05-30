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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan şahıs: 'Dişim düştü, dişimi bulun'

Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan şahıs: 'Dişim düştü, dişimi bulun'

olay yerinden detay

Polis Para Cezası Akalan Pompalı Tüfek 

-tüfeklerden detay
-şüphelilerden detay
-ekiplerden detay

( BURSA ) Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan şahıs: "Dişim düştü, dişimi bulun" BURSA

- Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polisi görünce otomobil ile kaçtı. Emre R.Y., Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö., yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden Emre R.Y., . “Dişim düştü, dişimi bulmam lazım", Cem E.Ç. ise "Ben kaçmadım. O kaçtı” dedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Özdilek kavşağında devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, 16 FV 646 plakalı otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti. Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda Hürriyet Mahallesine bağlı Ragıp sokak üzerinde kıstırıp yakaladı. Sürücü Emre R.Y. ile yanındaki arkadaşları Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö’nün izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise pompalı tüfek ve silah bulundu. ‘Dişim düştü dişimi bulun’ Sürücü Emre R.Y., Dişim düştü dişimi bulmam lazım ağrı yapıyor demesi dikkatlerden kaçmadı. Cem E.Ç. ise neden kaçtınız sorusuna arabayı arkadaşım kullanıyordu. Ona sorun” dedi.
Toplam 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri yapılan aramada sürücü Emre R.Y'nin düşen dişini bularak teslim etti.
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