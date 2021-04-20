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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da kadın cinayeti... Ayrılmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi

Bursa'da kadın cinayeti... Ayrılmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi

Olay yerinden detay

Acil Servis Kadın Cinayeti 112 Acil Servis Polis Ekipleri Cinayet 

-Güvenlik kamerası detayları
-112 acil servis ekipleri
-polis ekipleri

( BURSA )- Sokak ortasında tartıştığı eşini parkta öldürdü BURSA

- Bursa’da ayrılmak üzere olduğu eşiyle tartışan Mehmet Yıldız, sokak ortasında tartıştığı eşini parkın yanında tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Olay yerinde tartışma anı ise anbean kameralara yansıdı. Zanlı daha sonra evine giderek sağa sola ateş etti. Olay, saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşi Mehmet Yıldız’dan (45) ayrı yaşayan Aygül Yıldız (45), evden çıktığında onu görünce ne yapacağını şaşırdı. Çift uzun süre sokağın ortasında tartışırken, Mehmet Yıldız belinde olan silahını çekti. Silahı Aygül Yıldız’a doğrultan Mehmet, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde parkın yanında yere düşen Aygül, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Aygül'ün ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan tartışma ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay yerinden kaçan Yıldız, kaldığı Erikli Ortayol mevkiindeki evinde elindeki silahla polislere teslim olmamak için direniyor. Yanına yaklaşmak isteyen kişileri korkutmak için ise aralıklarla havaya ateş ediyor. (AÇ-GB-
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