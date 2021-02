Bursa'da dev proje yağmur ve kara rağmen hız kesmiyor

- Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve kentin en büyük meydanı olacak Osmangazi Meydan inşaatındaki çalışmalar, kar, yağmur çamur demeden kesintisiz şekilde devam ediyor. Bursa’nın merkezinde çöküntü haline gelen Santral Garaj bölgesinde inşa edilen Osmangazi Meydanı’ndaki çalışmalar, her türlü iklim şartlarına rağmen büyük bir hızla sürüyor. Toplam 40 bin metrekarelik bir alanı kapsayan projede, 2019 yılı Temmuz ayında başlayan ve yaklaşık bir yıl süren hafriyat ve fore kazık çalışmalarının ardından, yaşanan pandemi sürecine rağmen inşaat çalışmaları kontrollü şekilde devam ediyor. Yerin 24 metre altında başlayan ve etaplar halinde devam eden inşaat çalışmalarında büyük yol kat edildi. Bursa’nın halihazırda en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı’nda biner metrekarelik blokların betonarme çalışmaları yürütülüyor. Dündar: “Kar Kış Demeden Çalışıyoruz” Bursa’ya yeni bir vizyon kazandırmak için çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı’nın tamamlandığında 24 saat yaşayan şehrin en büyük meydanı olacağını söyledi.



Mega projedeki inşaat çalışmalarını yakından takip eden Başkan Dündar, “Yaklaşık bir yıl önce başladığımız hafriyat çalışmalarıyla yerin 24 metre altına indiğimiz meydan inşaatımızdaki çalışmalar, yağmur, çamur, kar demeden devam ediyor. Fore kazık ve ankraj çalışmalarının ardından bloklar halinde yürüttüğümüz betonarme inşaatında şu an 1. blokta betonarme çalışmaları tamamlandı. Diğer bloklarda ise demir ve betonarme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Pandemi sürecinde hiç ara vermediğimiz çalışmaları, kar yağışına rağmen aynı şekilde sürdürüyoruz. Tek isteğimiz, Bursa’nın yıllardır özlemini duyduğu meydanı bir an önce hemşehrilerimizin hizmetine sunmak” dedi.

Şehir İçi trafiğe etkin çözüm Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100'den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde yapımı devam eden Osmangazi Meydanı, yerin altına inşa edilecek 2000 araçlık 4 katlı otoparkıyla şehir içi trafik sıkıntısını büyük ölçüde çözecek. Osmangazi Meydanı, otoparkın yanı sıra nikah salonu, millet kıraathanesi, millet kütüphanesi ile eski Santral Garaj bölgesini 24 saat yaşayan bir cazibe merkezi yapacak. (SA-İHS)



