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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da bisikletlilerin yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Bursa’da bisikletlilerin yol verme kavgasında yumruklar konuştu

kavga anı (cep telefonu görüntüsü)

( BURSA ) BURSA

Yol Verme Kavgası Bisiklet Cep Telefonu 


- Bursa’da bisiklet sürücüsü iki kişi sokak ortasında yol verme kavgasına tutuştu, yumruklar konuştu.
İddiaya göre iki bisiklet sürücüsü Hürriyet Mahallesi, Hürriyet caddesi üzerinde birbirlerine yol vermeme sebebinden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki sürücü birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu kavga ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından an be an kaydedilen görüntülerde iki bisiklet sürücüsünün kavgasını çevredeki bir vatandaş araya girerek sonlandırdı. Yaşanan olay sonrası iki genç hiç bir şey olmamış gibi bisikletlerine binip uzaklaştılar.
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