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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bursa'da başı boş at arabası karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

- Bursa'da başı boş at arabası karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

- At arabasının sokak aralarında gezmesi

Kamera Cep Telefonu 

-- karşı yönden gelen otomobil ve park halindeki araca çarpması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da başı boş at arabası hızlı bir şekilde yolda giderken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameralara yansıdı. Bursa'da sahibinin elinden kaçan başı boş at arabası sokaklarda hızlı şekilde ilerlemeye başladı.
At arabası bir sokakta karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafa çarpışırken, park halindeki bir araca da zarar verdi. O anlar ise at arabasının arkasından giden otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Başı boş at arabası daha sonra hızlı bir şekilde gözden kayboldu. (HG-
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