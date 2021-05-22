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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahillerdeki deniz salyasının temizlenmesi için çalışma başlattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi sahillerdeki deniz salyasının temizlenmesi için çalışma başlattı

- Deniz temizleme aracı - Salyaların temizlenme görüntüsü - Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürü Yükseler Göktaş'ın konuşmasıBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince sahillerdeki deniz salyasının (müsilaj) temizlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayının ikinci haftasından sonra su yüzüne çıkan ancak katı halde olmadığı için deniz temizleme araçlarıyla temizlenemeyen müsilaj ile mücadele kapsamında Belediye ekiplerince çalışma yürütülüyor.Bu kapsamda, Gemlik ve Mudanya sahillerini açık kahverengine boyayan ve havaların ısınmasının ardından katılaşan müsilaj, sahillerinden Bursa Büyükşehir Belediyesine ait vidanjörler ile temizlenerek katı atık tesislerinde bertaraf ediliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürü Yükseler Göktaş, belediyenin sorumluluğunda bulunan 115 kilometre uzunluğundaki kıyı bandında düzenli olarak deniz ve kıyı temizliği yaptıklarını kaydetti.
Göktaş, müsilajın mevsimsel olduğunu ifade ederek, "Salyaları deniz temizleme araçlarımızla toplayıp daha sonra bertaraf ediyoruz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayıp, yüzme sezonunun açılmasıyla halkımızı temiz bir deniz ve sahille buluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunlu Yüzme Bild Gine Katı Atık Tesisleri 

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