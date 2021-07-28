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BURSA - Bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

BURSA - Bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

- Olay yeri - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesi bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.Enes Ç. (23) idaresindeki 16 AKM 649 plakalı motosiklet, Mudanya Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle Enes Ç. ile yanındaki arkadaşı Ali G. (22) yola savruldu.Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıslar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

İlk Müdahale Polis 

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