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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Burdur'un Gölhisar Gölü’nde ağa, rekor büyüklükte yayın balığı takıldı

- Burdur'un Gölhisar Gölü’nde ağa, rekor büyüklükte yayın balığı takıldı

- balıkçının cep telefonu ile çektiği görüntü

( BURDUR ) BURDUR

Rekor Bild Akalan Cep Telefonu 


- Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Gölhisar Gölü’nde, rekor büyüklükte yayın balığı yakalandı. Gölhisar Yamadı Köyü'nde yaşayan ve geçimini 23 yıldır balıkçılıkla sağlayan Melikşah Yalpi'nin ağlarına 40 kilogramın üzerinde bir yayın balığı takıldı. Yalpi, cep telefonu ile kaydettiği yayın balığı ile ilgili olarak; " Balıkçılık geçmişinde ve benim bildiğim gölümüzde şu ana kadar yakalanan en büyük yayın balığını yakalamak bana nasip oldu. Sanırım 41 - 42 kilogram civarında. Balığı kayığıma çekmede çok zorlandım. Çok şükür. Allah bereket versin. Diğer avcı kardeşlerime de bol şanslar diliyorum” ifadelerini kullandı. Balıkçı kıyıya çıkardığı yayın balığının büyüklüğünü göstermek için yanına uzanarak poz da verdi. (CTK-İA-
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