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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bulgaristan genel seçimler için sandık başında - Türklerin hedefi üçüncü siyasi güç konumuna yükselmek

- Bulgaristan genel seçimler için sandık başında - Türklerin hedefi üçüncü siyasi güç konumuna yükselmek

Genel seçimler

Aşırı Sağ Genel Seçimler Siyasi Parti Azınlıklar Milletvekili 

-Azis röp

(KIRCAALİ) - Bulgaristan genel seçimler için sandık başında- Türklerin hedefi üçüncü siyasi güç konumuna yükselmek KIRCAALİ

- Bulgaristan’da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerde, Türk kökenlilerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) hedefinin tekrar ülkede üçüncü siyasi güç konumuna yükselmek olduğu belirtildi. Bulgaristan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde halk bugün genel seçimler için sandık başına gidiyor. Toplam 30 siyasi parti ve koalisyonun katıldığı seçimlerde, milletvekili adayları meclisteki 240 sandalye için yarışıyor. Kayıtlı 6 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu ülkede, oy kullanma işlemi saat 07.00’de başladı.
Türk kökenlilerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı ve Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis yaptığı açıklamada, seçimlerin normal akışında seyrettiğini belirtti.
1990 yılında ülke demokrasiye geçiş yaptıktan sonra HÖH’ün daima üçüncü siyasi güç ve kilit konumunda olduğunu kaydeden Hasan Azis, bir önceki seçimlerde aşırı sağ ırkçı partilerin gerisinde kalarak partilerinin kilit konumunu kaybettiğini ifade etti.
Azis, “Maalesef 2017 yılındaki genel seçimlerde ırkçı partiler yerimizi aldılar. Oysa HÖH ile ırkçı partilerle aramızdaki fark sadece 2 bin 500 oydu. Öyle ya da böyle onlar üçüncü yeri aldılar. Bugünkü seçimlerde beklentimiz ve inancımız HÖH’ün tekrar ülkede üçüncü siyasi güç konumuna geri dönmesi. Bulgaristan’daki vatandaşlarımıza inandığımız gibi Türkiye’de yaşayan insanlarımıza da güveniyoruz. Onların desteği ile Bulgaristan’ın daha demokratik ve yaşam standartları yüksek bir bir ülke olacağına inanıyoruz” dedi.
HÖH’ün tekrar eski gücüne kavuşacağına inandığını belirten Azis, bu şekilde de parlamentoda azınlıkların hak ve hukuklarını daha etkin savunacağını düşündüğünü söyledi.


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