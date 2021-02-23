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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu

Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu

Olay yerinden görüntü

Çiğ Köfte İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gidişi
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da apartmanda bulduğu tüfeği birine göstermek isteyen 16 yaşındaki çocuk bir kişiyi yanlışlıkla vurarak yaraladı. Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı apartmanın kapı girişinde pompalı tüfek bulan A.Ö. (16) binanın altında bulunan çiğ köftecideki A.A.’nın (27) yanına giderek bulduğu tüfeği göstermek istedi. A.Ö., elindeki silahı oynarken, tüfek ateş alarak A.A.’yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Necmettin Ersalan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.A.’nın kendisini yaralayan A.Ö.'den şikayetçi olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (RÇ-FM-
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